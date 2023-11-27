Романцева (Стерляхина) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти04.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
?.06.1876
Отец ребёнка: Романцев Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Коньшина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Романцев Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.06.1898
Отец ребёнка: Романцев Семен Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1920