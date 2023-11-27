Романцева (Стерляхина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцева (Стерляхина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

04.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Стерляхин Дмитрий Иванович

Мать: Стерляхина Аграфена Климонтовна

Рождение ребёнка
?.06.1876

Сын: Романцев Петр Семенович

Отец ребёнка: Романцев Семен Тимофеевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Коньшина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Романцев Семен Тимофеевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Романцев Петр Семенович

Отец ребёнка: Романцев Семен Тимофеевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романцев Семен Тимофеевич

Смерть
04.02.1920
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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