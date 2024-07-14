Ходячих Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходячих Николай Минаевич
Мать: Ходячих Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1869
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
16.12.1872
Дочь: Ходячих Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
08.03.1875
Сын: Ходячих Сафрон Васильевич
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
01.05.1877
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
05.05.1879
Дочь: Ходячих Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
19.07.1880
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
19.12.1882
Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна
Смерть
Неизвестно