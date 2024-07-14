Ходячих Василий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХодячих Василий Николаевич

Ходячих Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходячих Николай Минаевич

Мать: Ходячих Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1869

Сын: Ходячих Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
16.12.1872

Дочь: Ходячих Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
08.03.1875

Сын: Ходячих Сафрон Васильевич

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
01.05.1877

Сын: Ходячих Яков Васильевич

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
05.05.1879

Дочь: Ходячих Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
19.07.1880

Сын: Ходячих Илья Васильевич

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Ходячих Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Ходячих Агафия Федосеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.