Ходячих Агафия Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходячих Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.1869
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.1872
Дочь: Ходячих Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1875
Сын: Ходячих Сафрон Васильевич
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1877
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.05.1879
Дочь: Ходячих Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1880
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1882
Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно