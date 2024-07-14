Ходячих Агафия Федосеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходячих Агафия Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходячих Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.12.1869

Сын: Ходячих Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.1872

Дочь: Ходячих Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.1875

Сын: Ходячих Сафрон Васильевич

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1877

Сын: Ходячих Яков Васильевич

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.05.1879

Дочь: Ходячих Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.07.1880

Сын: Ходячих Илья Васильевич

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1882

Сын: Ходячих Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Ходячих Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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