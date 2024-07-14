Ходячих Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходячих сын Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1904
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
19.08.1905
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Ходячих Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Ходячих Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
24.01.1912
Сын: Ходячих Игнат Ильич
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Ходячих Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Ходячих Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
01.08.1921
Дочь: Бондарева (Ходячих) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно