Ходячих Илья Васильевич 19.07.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходячих Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1880

Отец: Ходячих Василий Николаевич

Мать: Ходячих Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходячих сын Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1904

Сын: Ходячих Василий Ильич

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Ходячих Александр Ильич

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Ходячих Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Ходячих Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
24.01.1912

Сын: Ходячих Игнат Ильич

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Ходячих Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Ходячих Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
01.08.1921

Дочь: Бондарева (Ходячих) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Ходячих (Южакова) Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно

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