Бочарников Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1961
Дата смерти24.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Бракосочетание
10.12.1988
Рождение ребёнка
13.10.1989
Дочь: Пижонкова (Бочарникова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.2001
Дочь: Бочарникова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна
16:05
Смерть
24.05.2023