Бочарников Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарников Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1961

Дата смерти

24.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: Бочарников Николай Павлович

Мать: Бочарникова (Николаева) Валентина Петровна

Бракосочетание
10.12.1988

Жена: Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1989

Дочь: Пижонкова (Бочарникова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.06.2001

Дочь: Бочарникова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна

Озерск, Озерский, Челябинская область
16:05
Смерть
24.05.2023

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