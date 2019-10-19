Бочарников Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти19.10.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1951
живут с красной горки (май) 1949 или 1950
Военная служба
Между 1960 и 1962
Служил на корабле - военно морской флот
Рождение ребёнка
01.05.1961
Сын: Бочарников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Бочарникова (Николаева) Валентина Петровна
Смерть
19.10.2019
Озерск, Озерский, Челябинская область