Бочарников Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочарников Николай Павлович

Бочарников Николай Павлович

Место рождения

Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

19.10.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.01.1951

Жена: Бочарникова (Николаева) Валентина Петровна

живут с красной горки (май) 1949 или 1950
Военная служба
Между 1960 и 1962
Служил на корабле - военно морской флот
Рождение ребёнка
01.05.1961

Сын: Бочарников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Бочарникова (Николаева) Валентина Петровна

Смерть
19.10.2019
Озерск, Озерский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.