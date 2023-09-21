Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.09.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.12.1988
Рождение ребёнка
13.10.1989
Дочь: Пижонкова (Бочарникова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Бочарников Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.2001
Дочь: Бочарникова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Бочарников Сергей Николаевич
16:05