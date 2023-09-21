Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарникова (Барышева) Лариса Михайловна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
10.12.1988

Муж: Бочарников Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1989

Дочь: Пижонкова (Бочарникова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Бочарников Сергей Николаевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.06.2001

Дочь: Бочарникова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Бочарников Сергей Николаевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
16:05

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