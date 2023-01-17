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Патрушин Тимофей Иванович

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Место рождения

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрушин Иван Степанович

Мать: не указана

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.

Дочь: Головина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Патрушина Пелагея Павловна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1877 ст.

Сын: Патрушин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Патрушина Пелагея Павловна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушина Пелагея Павловна

Смерть
Неизвестно
Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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