Патрушин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрушин Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.
Дочь: Головина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Патрушина Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
22.02.1877 ст.
Сын: Патрушин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Патрушина Пелагея Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно