Головина (Патрушина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Патрушина) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1876 ст.

Отец: Патрушин Тимофей Иванович

Мать: Патрушина Пелагея Павловна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Головин Михаил Васильевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.

Сын: Головина Манефа Михайловна

Отец ребёнка: Головин Михаил Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно