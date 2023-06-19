Головина (Патрушина) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1876 ст.
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1901 ст.
Сын: Головина Манефа Михайловна
Отец ребёнка: Головин Михаил Васильевич
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно