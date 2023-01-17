Патрушина Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушина Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1876 ст.

Дочь: Головина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Патрушин Тимофей Иванович

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.02.1877 ст.

Сын: Патрушин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Патрушин Тимофей Иванович

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушин Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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