Калугина (Шереметова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Шереметова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1958

Отец: Шереметов Михаил ?

Мать: Шереметова Ефросинья ?

Место рождения - с.заречье Байкало-Кударинского Р-НА БМ АССР
Рождение ребёнка
28.02.1978

Дочь: Калугина Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Калугин Георгий Леонидович

Родилась: Джидинский район, поселок Джида, Бурятская АССР
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