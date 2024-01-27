Калугина (Шереметова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1958
ПолЖенский
Дети
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Рождение
22.01.1958
Отец: Шереметов Михаил ?
Мать: Шереметова Ефросинья ?
Место рождения - с.заречье Байкало-Кударинского Р-НА БМ АССР
Рождение ребёнка
28.02.1978
Дочь: Калугина Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Калугин Георгий Леонидович
Родилась: Джидинский район, поселок Джида, Бурятская АССР