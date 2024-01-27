Шереметова Ефросинья ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1958
Дочь: Калугина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Место рождения - с.заречье Байкало-Кударинского Р-НА БМ АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметов Генадий Михайлович
Отец ребёнка: Шереметов Михаил ?
Смерть
2003