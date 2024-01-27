Шереметов Михаил ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметов Михаил ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1958

Дочь: Калугина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

Место рождения - с.заречье Байкало-Кударинского Р-НА БМ АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметов Генадий Михайлович

Мать ребёнка: Шереметова Ефросинья ?

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