Дарья Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Борис Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Тимофеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Потап Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Матвей Кириллов
Отец ребёнка: Кирила Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Авдотья Кириллова
Отец ребёнка: Кирила Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Тимофеев
Смерть
Неизвестно