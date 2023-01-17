Кирила Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Тимофей Иванов
Мать: Устинья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Борис Кириллов
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Потап Кириллов
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Матвей Кириллов
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Авдотья Кириллова
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ефимова
Смерть
Неизвестно