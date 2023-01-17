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Кирила Тимофеев

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Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Тимофей Иванов

Мать: Устинья Борисова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Борис Кириллов

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Потап Кириллов

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Матвей Кириллов

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Авдотья Кириллова

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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