Чирков Петр (Петрушка) Клементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Чирков Климент (Климка) Емельянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Чирков Данило (Данилка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Чирков Тихон (Тихонко) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Чирков Влас (Власко) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Чирков Козьма (Куска) Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1702