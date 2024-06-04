Чирков Петр (Петрушка) Клементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Петр (Петрушка) Клементьев

Чирков Петр (Петрушка) Клементьев

Место рождения

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Чирков Климент (Климка) Емельянов

Мать: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Чирков Данило (Данилка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Чирков Тихон (Тихонко) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Чирков Влас (Власко) Петров

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Чирков Козьма (Куска) Петров

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1702
Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.