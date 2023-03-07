Чирков Данило (Данилка) Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Чирков Петр (Петрушка) Клементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Чирков Иван Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1683
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1702