Чирков Данило (Данилка) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Данило (Данилка) Петров

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Место рождения

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Чирков Петр (Петрушка) Клементьев

Мать: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Чирков Иван Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Чирков Степан Данилов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Чирков Василий Данилов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Чирков Кузьма Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Чирков Леонтий Данилов

Мать ребёнка: не указана

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1702
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