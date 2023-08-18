Чирков Тихон (Тихонко) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Тихон (Тихонко) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Чирков Петр (Петрушка) Клементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Чирков Игнатий (Игнашка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Чирков Осип (Оска) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Чирков Яков (?) Ганка Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Чирков Алексей (Алешка) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Чирков Вукол (Вуколко) Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1702
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