Чирков Тихон (Тихонко) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Чирков Петр (Петрушка) Клементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Чирков Игнатий (Игнашка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Чирков Осип (Оска) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Чирков Яков (?) Ганка Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Чирков Алексей (Алешка) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Чирков Вукол (Вуколко) Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1702