Чирков Игнатий (Игнашка) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Игнатий (Игнашка) Тихонов

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Место рождения

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Чирков Тихон (Тихонко) Петров

Мать: не указана

Тебеньковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Боровская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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