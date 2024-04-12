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Колпаков Тимофей Павлович

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Колпаков Павел Андреевич

Мать: Колпакова Матрена Васильевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Колпаков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колпаков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Колпакова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Колпакова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Евдокия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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