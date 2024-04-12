Колпаков Тимофей Павлович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колпаков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Колпаков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Колпакова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Колпакова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно