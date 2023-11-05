Колпакова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпакова Матрена Васильевна

Колпакова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Колпаков Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Колпаков Платон Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колпаков Емельян Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Колпаков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колпаков Никита Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Колпаков Прокофий Павлович

Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close