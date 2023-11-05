Колпакова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колпаков Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Колпаков Емельян Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Колпаков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колпаков Прокофий Павлович
Отец ребёнка: Колпаков Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно