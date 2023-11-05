Колпакова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Колпаков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Колпаков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Колпакова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Колпакова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Тимофей Павлович

Смерть
Неизвестно
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