Колпакова Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Колпаков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Колпаков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Колпакова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Колпакова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно