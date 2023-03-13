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Гурентьевъ Афиногенъ (Афонасий)

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1839

Отец: Шибаевъ Ефимъ

Мать: Шибаева (Орлова) Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурентьевъ Николай

Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурентьевъ Василий

Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария

Бракосочетание
01.11.1864

Жена: Гурентьева (Волкова) Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1866

Дочь: Башкатова (Гурентьева) Дарья

Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Щипакина (Гурентьева) Марья

Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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