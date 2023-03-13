Гурентьевъ Афиногенъ (Афонасий)
Место рождения
Дата рождения13.07.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1839
Отец: Шибаевъ Ефимъ
Мать: Шибаева (Орлова) Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурентьевъ Николай
Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурентьевъ Василий
Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария
Бракосочетание
01.11.1864
Рождение ребёнка
12.03.1866
Дочь: Башкатова (Гурентьева) Дарья
Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Щипакина (Гурентьева) Марья
Мать ребёнка: Гурентьева (Волкова) Мария