Башкатова (Гурентьева) Дарья
Место рождения
Дата рождения12.03.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1866
Отец: Гурентьевъ Афиногенъ (Афонасий)
Мать: Гурентьева Мария
Бракосочетание
06.02.1883
Муж: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.01.1884
Дочь: Башкатова Ксения
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
с. Преображенское - Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Башкатовъ Степанъ
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.08.1888
Сын: Башкатовъ Семенъ
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.08.1891
Дочь: Башкатова Фекла
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Башкатова Наталья
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.01.1896
Сын: Башкатовъ Григорий
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.07.1898
Сын: Башкатовъ Иларий
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.02.1904
Сын: Башкатовъ Захаръ
Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ