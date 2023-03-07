Башкатова (Гурентьева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатова (Гурентьева) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1866

Отец: Гурентьевъ Афиногенъ (Афонасий)

Мать: Гурентьева Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1884

Дочь: Башкатова Ксения

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

с. Преображенское - Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Башкатовъ Степанъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
21.08.1888

Сын: Башкатовъ Семенъ

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1891

Дочь: Башкатова Фекла

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Башкатова Наталья

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Башкатовъ Григорий

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Башкатовъ Иларий

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Башкатовъ Захаръ

Отец ребёнка: Башкатовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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