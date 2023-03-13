Шибаева (Орлова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева (Орлова) Пелагѣя

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1804

Дата смерти

12.07.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Орловъ Яковъ

Мать: Орлова Елена

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гурентьевъ Николай

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1834

Сын: Гурентьевъ Терентий

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1836

Сын: Гурентьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1839

Сын: Гурентьевъ Афиногенъ (Афонасий)

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1842

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1845

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаевъ Ефимъ

Смерть
12.07.1851
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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