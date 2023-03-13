Шибаева (Орлова) Пелагѣя
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1804
Дата смерти12.07.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Орловъ Яковъ
Мать: Орлова Елена
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гурентьевъ Николай
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
09.04.1834
Сын: Гурентьевъ Терентий
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
25.12.1836
Сын: Гурентьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
13.07.1839
Сын: Гурентьевъ Афиногенъ (Афонасий)
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
22.05.1842
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Рождение ребёнка
23.11.1845
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шибаевъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Ефимъ
Смерть
12.07.1851