Наумов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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