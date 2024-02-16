Наумов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно