Наумов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Петр

Наумов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Наумов Семен

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close