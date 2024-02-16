Наумов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Наумов Семен
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно