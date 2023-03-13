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Трофимовъ Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Трофимовъ Иванъ

Мать: Трофимова Устинья

Бракосочетание
11.01.1910

Жена: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Трофимова Анна

Мать ребёнка: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Трофимовъ Петръ

Мать ребёнка: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Трофимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1914

Сын: Трофимовъ Петръ

Мать ребёнка: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Трофимовъ Александръ

Мать ребёнка: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Трофимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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