Трофимовъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Трофимовъ Иванъ
Мать: Трофимова Устинья
Бракосочетание
11.01.1910
Жена: Трофимова Надежда
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Трофимова Анна
Мать ребёнка: Трофимова Надежда
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Трофимовъ Петръ
Мать ребёнка: Трофимова Надежда
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Трофимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Трофимова Надежда
Рождение ребёнка
25.12.1914
Сын: Трофимовъ Петръ
Мать ребёнка: Трофимова Надежда
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Трофимовъ Александръ
Мать ребёнка: Трофимова Надежда
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Трофимова Надежда