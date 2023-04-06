Трофимова (Горшенина) Устинья
Место рождения
Дата рождения27.09.1857
Дата смерти11.04.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1857
Отец: Горшенинъ Ефимъ
Мать: Горшенина Акулина
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Воронова Ксения
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.04.1884
Дочь: Власова Анастасия
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Трофимовъ Андрей
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Трофимовъ Кузьма
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.03.1892
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.04.1895
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.02.1898
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимовъ Иванъ
Смерть
11.04.1910
Причина смерти: Отъ порока сердца