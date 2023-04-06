Трофимова (Горшенина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Горшенина) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1857

Дата смерти

11.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1857

Отец: Горшенинъ Ефимъ

Мать: Горшенина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Воронова Ксения

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Рождение ребёнка
14.04.1884

Дочь: Власова Анастасия

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Трофимовъ Андрей

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1889

Сын: Трофимовъ Кузьма

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Рождение ребёнка
15.03.1892

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1895

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1898

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимовъ Иванъ

Смерть
11.04.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ порока сердца
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