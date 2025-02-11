Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1817

умерла 1873

Супруги
Черненченко Артем Гаврилович1845 г.р.
Дети
Черненченко Иван Артемович1866 г.р.
Черненченко Иван Артемович1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненченко Артем Гаврилович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Черненченко Иван Артемович

Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
1873

Рождение ребёнка
1879

Сын: Черненченко Иван Артемович

Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Черненченко Алексей Артемович

Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Маковка (Черненченко) Мария Артемовна

Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович

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