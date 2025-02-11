Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова
женский, родилась 1817
умерла 1873
Супруги
Черненченко Артем Гаврилович1845 г.р.
Дети
Черненченко Иван Артемович1866 г.р.
Черненченко Иван Артемович1879 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Черненченко Иван Артемович
Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1873
Рождение ребёнка
1879
Сын: Черненченко Иван Артемович
Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Черненченко Алексей Артемович
Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Маковка (Черненченко) Мария Артемовна
Отец ребёнка: Черненченко Артем Гаврилович