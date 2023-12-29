Покусаев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокусаев Андрей

Покусаев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покусаева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Покусаева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Покусаев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Покусаева Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.