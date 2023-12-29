Покусаев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Покусаева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Покусаев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Покусаева Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно