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Покусаева Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покусаев Андрей

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Покусаев Андрей

Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Покусаев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Покусаев Андрей

Смерть
Неизвестно

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