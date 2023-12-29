Покусаева Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покусаев Андрей
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Покусаев Андрей
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Покусаев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Покусаев Андрей
Смерть
Неизвестно