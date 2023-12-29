Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Муж

Дети

1931 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Покусаев Андрей

Мать: Покусаева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Павел

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1931

Дочь: Шилова (Мельникова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Мельников Павел

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Павел

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Павел

Смерть
Неизвестно

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