Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Покусаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Павел
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1931
Дочь: Шилова (Мельникова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Мельников Павел
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Павел
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Павел
Смерть
Неизвестно