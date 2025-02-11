Викшнякин Николай
мужской, родился Неизвестно, Нижний Мывал, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умер 2019
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижний Мывал, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Мывал, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
2019