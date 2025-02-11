Викшнякин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Викшнякин Николай

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Нижний Мывал, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умер 2019

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Мывал, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
23.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Мывал, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
2019

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