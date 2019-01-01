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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 18 Показать все
• Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 18 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
311Нижний Мывал (Мувал), с. каз.при руч. Кряжимке.352082280313Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
83. Мывал Богородский (Н. Мывал), село бывшее государственное, при речке Мывале, дворов 93, жителей 612, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47258Нижний Мывалсело53°25'46°11'N-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56657402112с Нижний Мывалсело