Загорулько Филипп Данилович
Место рождения
Дата рождения03.07.1905 ст.
Дата смерти13.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-V?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.06.1906 ст.
Причина смерти: грыжа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF5C?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.06.1906 ст.
на кладбище д. Кровной