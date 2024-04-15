Загорулько Филипп Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорулько Филипп Данилович

Загорулько Филипп Данилович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.07.1905 ст.

Дата смерти

13.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1905 ст.

Отец: Загорулько Даниил Иванович

Мать: Загорулько Анастасия Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-V?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
03.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.06.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: грыжа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF5C?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
14.06.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close