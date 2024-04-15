Загорулько Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Дочь: Загорулько Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9B-T?i=575&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.03.1904 ст.
Сын: Загорулько Никон Данилович
Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.
Сын: Загорулько Филипп Данилович
Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-V?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.06.1907 ст.
Сын: Загорулько Кирилл Данилович
Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2TT?i=800&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно