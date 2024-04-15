Загорулько Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорулько Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Дочь: Загорулько Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9B-T?i=575&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.03.1904 ст.

Сын: Загорулько Никон Данилович

Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.

Сын: Загорулько Филипп Данилович

Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-V?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.06.1907 ст.

Сын: Загорулько Кирилл Данилович

Отец ребёнка: Загорулько Даниил Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2TT?i=800&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загорулько Даниил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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