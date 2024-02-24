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Кислякова Анна Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисляков Корнил Макарович

Мать: Кислякова Анисия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Голиков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Лидия ивановна

Отец ребёнка: Голиков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Иван

Смерть
Неизвестно

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