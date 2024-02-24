Кислякова Анна Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Голиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Голиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голиков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Лидия ивановна
Отец ребёнка: Голиков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиков Иван
Смерть
Неизвестно