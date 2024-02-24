Голиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Лидия ивановна
Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно