Голиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Лидия ивановна

Мать ребёнка: Кислякова Анна Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Анна Корниловна

Смерть
Неизвестно

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