Кислякова Анисия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1872
Дата смерти19.05.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Павел Корнилович
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Устина Корниловна
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Михаил Корнилович
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Николай Корнилович
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Анна Корниловна
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова неизвестно Корниловна
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Кислякова Евдокия Корниловна
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Рождение ребёнка
09.02.1909
Сын: Кисляков Семён Корнилович
Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович
Смерть
19.05.1952