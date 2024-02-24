Кислякова Анисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Анисия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1872

Дата смерти

19.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Павел Корнилович

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Пётр Корнилович

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Устина Корниловна

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Николай Корнилович

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Анна Корниловна

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова неизвестно Корниловна

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Кислякова Евдокия Корниловна

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Кисляков Семён Корнилович

Отец ребёнка: Кисляков Корнил Макарович

Смерть
19.05.1952

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