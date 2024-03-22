Куранова (Ерофеева) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1893
Бракосочетание
24.01.1914 ст.
Жених: казак Алексей Степанович Куранов - 26 лет Невеста: крестьянка села Теплинского Красноярского уезда Анна Ефимовна Ерофеева - 20 лет Поручители: мещане Семен Алексеевич Никешин, Владимир Николае... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Куранов Алексей Степанович
Восприемники: казаки Василий Константинович Куранов и Елена Григорьевна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 10 номер 15
Рождение ребёнка
18.09.1918 ст.
Сын: Куранов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Куранов Алексей Степанович
Восприемники: гражданин Пензенской губернии Яков Фомич Куприянов и девица Надежда Ефимовна Ерофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 120 номер 138
Смерть
Неизвестно