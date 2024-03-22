Куранова (Ерофеева) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Ерофеева) Анна Ефимовна

Место рождения

Теплинка

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1914 ст.

Муж: Куранов Алексей Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Алексей Степанович Куранов - 26 лет Невеста: крестьянка села Теплинского Красноярского уезда Анна Ефимовна Ерофеева - 20 лет Поручители: мещане Семен Алексеевич Никешин, Владимир Николае... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1915 ст.

Сын: Куранов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Куранов Алексей Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Василий Константинович Куранов и Елена Григорьевна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 10 номер 15
Рождение ребёнка
18.09.1918 ст.

Сын: Куранов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Куранов Алексей Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гражданин Пензенской губернии Яков Фомич Куприянов и девица Надежда Ефимовна Ерофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 120 номер 138
Смерть
Неизвестно
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