Куранов Иван (Иоанн) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.01.1915 ст.

Дата смерти

10.05.1919 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Вычислено 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1915 ст.

Отец: Куранов Алексей Степанович

Мать: Куранова Анна Ефимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Василий Константинович Куранов и Елена Григорьевна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 10 номер 15
Смерть
10.05.1919 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Утонул в возрасте 5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 13 номер 49
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