Куранов Иван (Иоанн) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1915 ст.
Дата смерти10.05.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1915 ст.
Отец: Куранов Алексей Степанович
Мать: Куранова Анна Ефимовна
Восприемники: казаки Василий Константинович Куранов и Елена Григорьевна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-87 файл 10 номер 15
Смерть
10.05.1919 ст.
Утонул в возрасте 5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 13 номер 49