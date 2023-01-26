село Теплинка, Красноярский уезд, Астраханская губерния (на 1890) — Familio

Теплинка

Красноярский уезд, Астраханская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Астраханской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Красноярский уезд
242Теплинский Кигачь (Мухомар), д. к.при рр. Алгаре и Ганюшкиных.12станов. кварт.70558601Часовня православная.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Красноярский уезд, Теплинская волость
село Теплинское3013419410549216019934153143

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