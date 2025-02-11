Дарья Михайлова 11.03.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.03.1860, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.10.1860, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов Михаил ИвановОколо 1823 г.р.
Мать
Кудряшова Ирина ЕвсееваОколо 1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1860

Отец: Кудряшов Михаил Иванов

Мать: Кудряшова Ирина Евсеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.10.1860
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Натурально

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