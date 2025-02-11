Дарья Михайлова
женский, родилась 11.03.1860, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.10.1860, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов Михаил ИвановОколо 1823 г.р.
МатьКудряшова Ирина ЕвсееваОколо 1825 г.р.
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Рождение
11.03.1860
Отец: Кудряшов Михаил Иванов
Мать: Кудряшова Ирина Евсеева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.10.1860
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область