Ирина Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Потап Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Трифон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
18 семья
Рождение ребёнка
1852

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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