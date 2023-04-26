Ирина Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Потап Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Трифон Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Место жительства
1850
18 семья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно