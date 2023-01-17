Мильчакова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.02.1885
Дата смерти09.09.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1919
Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мильчаков Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мильчаков Василий Петрович
Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Пономарева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1959