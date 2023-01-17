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Мильчакова Анна Михайловна

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.02.1885

Дата смерти

09.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1919

Сын: Мильчаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мильчаков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мильчаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Пономарева Антонина Петровна

Отец ребёнка: Мильчаков Петр Кузьмич

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильчаков Петр Кузьмич

Смерть
09.09.1959
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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