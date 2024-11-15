деревня Большое Седельниково, Сысертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Большое Седельниково

Сысертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2297Седельникова большая (Шаброва), дер.при рч. Арамилке.2031101290321Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Арамильская волость
374. Большая Седельниково (Шаброва), деревня бывшая государственная, при речке Ара милке, дворов 102, жителей 612, церковь православная, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Арамильская волость
8) с. Седельниково, на р. Арамилке, прав. церк., зем. шк., распл.Седельниковское общество190493513Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 238

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сысертский район
89565Большое Седельниководеревня56°39'с.ш.60°42'в.д.O-41-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сысертский
65722000111д Большое Седельниководеревня

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