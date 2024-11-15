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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2297Седельникова большая (Шаброва), дер.при рч. Арамилке.2031101290321Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
374. Большая Седельниково (Шаброва), деревня бывшая государственная, при речке Ара милке, дворов 102, жителей 612, церковь православная, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Седельниково, на р. Арамилке, прав. церк., зем. шк., распл.Седельниковское общество190493513Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 238
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89565Большое Седельниководеревня56°39'с.ш.60°42'в.д.O-41-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65722000111д Большое Седельниководеревня