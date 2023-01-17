Мильчаков Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.09.1888
Дата смерти12.10.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888
Отец: Мильчаков Кузьма Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1919
Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мильчаков Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мильчаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Пономарева Антонина Петровна
Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1952