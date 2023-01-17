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Мильчаков Петр Кузьмич

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.09.1888

Дата смерти

12.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888

Отец: Мильчаков Кузьма Михайлович

Мать: не указана

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1919

Сын: Мильчаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мильчаков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мильчаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Пономарева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Мильчакова Анна Михайловна

Артенки, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильчакова Анна Михайловна

Смерть
12.10.1952
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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