Настастя Варфоломеева
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Дмитрий Данилов1821 г.р.
Дети
Анна Дмитриева1846 г.р.
Федосья Дмитриева1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Федосья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно