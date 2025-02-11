Настастя Варфоломеева 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Настастя Варфоломеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Дмитрий Данилов1821 г.р.
Дети
Анна Дмитриева1846 г.р.
Федосья Дмитриева1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Данилов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Федосья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

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