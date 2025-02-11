Анна Дмитриева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дмитрий Данилов1821 г.р.
Мать
Настастя Варфоломеева1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Дмитрий Данилов

Мать: Настастя Варфоломеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

62

Смерть
Неизвестно

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