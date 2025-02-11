Анна Дмитриева
женский, родилась 1846, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДмитрий Данилов1821 г.р.
МатьНастастя Варфоломеева1822 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Дмитрий Данилов
Мать: Настастя Варфоломеева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно